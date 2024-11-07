«Барыс» — «Автомобилист»: счет матча 1:3, обзор голов

Стефан Да Коста Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились защитник Никита Трямкин и нападающие Брендан Лайпсик и Стефан Да Коста.
Единственную шайбу у «Барыса» забросил Никита Сетдиков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Голы: Сетдиков — 1 (Савицкий, Камалов), 18:57 — 1:0. Трямкин — 1 (Обидин, Хрипунов), 46:20 — 1:1. Лайпсик — 6 (бол., Да Коста), 53:38 — 1:2. Да Коста — 4 (Осипов, Мэйсек), 58:31 — 1:3Вратари: Шутов — ГалкинБроски: 30 (7+15+8) — 44 (17+8+19)Штраф: 16 — 8
«Автомобилист» с 30 очками после 22 игр идет вторым на «Востоке». «Барыс» — на 11-м месте с 14 очками после 23 игр.