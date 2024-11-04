В «Барысе» сообщили о расставании с Эллисоном

Уэйд Эллисон Фото: t.me/hcbaryskz
Стало известно, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации в пользу игрока.
В нынешнем сезоне Эллисон провел за «Барыс» 12 матчей и забросил 2 шайбы. Нападающий находился в списке травмированных.
Астанинская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 13-ю очками в активе. В следующем матче «Барыс» сыграет против «Ак Барса» завтра, 5-го ноября в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.