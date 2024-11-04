ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    Все новости спорта

    В «Барысе» сообщили о расставании с Эллисоном

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Трансферы
    Нападающий Уэйд Эллисон покинул «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

    Уэйд Эллисон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уэйд Эллисон

    Стало известно, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации в пользу игрока.

    В нынешнем сезоне Эллисон провел за «Барыс» 12 матчей и забросил 2 шайбы. Нападающий находился в списке травмированных.

  • Антирекорд «Амура», провалы «Нефтехимика», успехи московского «Динамо» и «Северстали»
  • КХЛ: обзор девятой игровой недели
  • Сегодня

    • Астанинская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 13-ю очками в активе. В следующем матче «Барыс» сыграет против «Ак Барса» завтра, 5-го ноября в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Да будет голевое шоу!
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?
  • «Динамо» Минск — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие