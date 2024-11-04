Десятков: Мы последние три-четыре игры изменили наши построения

, главный тренер, оценил победу в матче с минским(4:1).

«Непростая игра с хорошим соперником, как и ожидалось. Ключевой момент — игра "3 на 5", когда выстояли две минуты. После этого команда, можно сказать, встрепенулась. И сработало большинство, тоже один из ключевых моментов в сегодняшней игре. Плюс игра вратаря надёжная.

Первая шайба Калинина? Он набирает форму, это с каждой игрой становится очевиднее. Поэтому мы, естественно, довольны этим. Но сегодня я бы отметил всю игру команды в целом.

Есть ли вопросы к Дорожко по голу? Там был рикошет. Если Бучельников сказал, что мы обыграем "Динамо" сегодня, значит, так тому и быть. Молодец, держит слово. Мы последние три-четыре игры изменили наши построения. Но не скажу как и за счёт чего. Изменили свою тактику, есть такое», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

У «Витязя» стало 23 очка и девятое место в таблице Западной конференции. У «Динамо» тоже 23 балла восьмая позиция.