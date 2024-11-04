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    Десятков: Мы последние три-четыре игры изменили наши построения

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    Павел Десятков, главный тренер «Витязя», оценил победу в матче с минским «Динамо» (4:1).

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Непростая игра с хорошим соперником, как и ожидалось. Ключевой момент — игра "3 на 5", когда выстояли две минуты. После этого команда, можно сказать, встрепенулась. И сработало большинство, тоже один из ключевых моментов в сегодняшней игре. Плюс игра вратаря надёжная.

    Первая шайба Калинина? Он набирает форму, это с каждой игрой становится очевиднее. Поэтому мы, естественно, довольны этим. Но сегодня я бы отметил всю игру команды в целом.

    Есть ли вопросы к Дорожко по голу? Там был рикошет. Если Бучельников сказал, что мы обыграем "Динамо" сегодня, значит, так тому и быть. Молодец, держит слово. Мы последние три-четыре игры изменили наши построения. Но не скажу как и за счёт чего. Изменили свою тактику, есть такое», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

    У «Витязя» стало 23 очка и девятое место в таблице Западной конференции. У «Динамо» тоже 23 балла восьмая позиция.

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