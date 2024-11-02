Ротенберг о поражении СКА: В будущем такого больше не повторится

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(2:4).

«Прежде всего, хочу отметить хоккейный праздник на трибунах. Сумасшедшая поддержка, очень благодарен болельщикам обеих команд. Хоккейная атмосфера! Мы понимали, что сегодня будет именно такая яркая игра. "Салават Юлаев" очень хорошо играет с шайбой, как и наша команда. Обоюдоострая игра получилась. С точки зрения наших пропущенных шайб — это наши собственные ошибки, наша командная дисциплина, которую нам нужно с каждой игрой улучшать. Мы в команде поговорили об этом.

Я уверен в том, что ребята всё прекрасно понимают, и в будущем такого больше не повторится. Была очень хорошая игра. Поздравляю "Салават Юлаев" с победой! В то же время было бы намного интереснее, если бы Миша Воробьёв реализовал в конце свой момент и забил бы в пустой угол. Сейчас мы вернёмся к нашим принципам, к тем требованиям, которые приносят нам победы, и в следующей игры мы увидим совершенно другой хоккей.

Неудачный матч у Кузнецова? Дело в контроле эмоций. Евгений десять лет играл в НХЛ и жил в другой стране. Он не был в Уфе двенадцать лет. Последний раз играл здесь, когда в составе "Салавата" играли Олег Сапрыкин и Виктор Козлов — мощный очень состав был. Для Кузи каждый день — всегда что-то новое. Это хороший опыт, как для него, так и для всей команды. Я думаю, что это был последний раз, когда он неоправданно удалился», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 31-м очком в активе. В следующем поединке команда Романа Ротенберга сыграет против «Куньлуня» 4-го ноября.