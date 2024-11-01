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    Леонтьев: Сражались до конца, но пока побед это не приносит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев дал комментарий по поводу матча против «Автомобилиста» (2:3).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Начало очень неприятное, два быстрых гола. Первый — рикошет, трудно что-то сделать, второй — на перемещении. Ничего, тайм-аут взял, выправились, взбодрились. Первый период был проигран: хотя бросали, но шайба до ворот не доходила, соперник здорово блокировал все броски. Сравняли счёт, неплохо двигались, но пропустили позиционную атаку. Были моменты вшестером, сражались до конца, но пока побед это не приносит.

    Дебют Барбера? Райли совсем недавно присоединился к команде. Думаю, функционально ещё подтянется, но видно, что это мастер, бросок поставлен, здорово читает игру. Пока он будет играть с Митякиным и Лещенко, потом видно будет», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    «Автомобилист» идет вторым на «Востоке» с 28 очками. «Нефтехимик» (21) — девятый.

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