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    ЦСКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде

    «Торпедо» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо ЦСКА
    ЦСКА на чужой площадке одержал победу над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Соркин — нападающий ЦСКА
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    Максим Соркин — нападающий ЦСКА

    В составе армейской команды голы записали на свой счет Максим Соркин, Егор Афанасьев и Иван Дроздов.

    У «Торпедо» единственную шайбу забросил Егор Виноградов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Соркин — 9 (Абрамов), 3:11 — 0:1. Афанасьев — 3 (Гурьянов, Исхаков), 6:46 — 0:2. Виноградов — 1 (Томпсон), 53:26 — 1:2. Дроздов — 5 (Окулов, Каменев), 54:25 — 1:3Вратари: Бочаров (56:20) — ПросветовБроски: 34 (11+10+13) — 28 (11+9+8)Штраф: 0 — 6

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 7-й строчке (23).

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