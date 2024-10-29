«Торпедо» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

на чужой площадке одержал победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейской команды голы записали на свой счет Максим Соркин, Егор Афанасьев и Иван Дроздов.

У «Торпедо» единственную шайбу забросил Егор Виноградов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Голы: Соркин — 9 (Абрамов), 3:11 — 0:1. Афанасьев — 3 (Гурьянов, Исхаков), 6:46 — 0:2. Виноградов — 1 (Томпсон), 53:26 — 1:2. Дроздов — 5 (Окулов, Каменев), 54:25 — 1:3Вратари: Бочаров (56:20) — ПросветовБроски: 34 (11+10+13) — 28 (11+9+8)Штраф: 0 — 6

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 27-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 7-й строчке (23).