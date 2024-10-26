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    Малкин: Мичков способен выиграть «Колдер Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин уверен, что нападающему «Филадельфии» Матвею Мичкову по силам в этом сезоне побороться за приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи».

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Все говорят про Матвея Мичкова. Я смотрю его матчи. Он очень здорово играет. Видно, что парень с характером. В каждом моменте бьется. Забил гол, еще раньше сделал дубль. Могу пожелать Матвею только удачи.

    Мне нравится Егор Чинахов из "Коламбуса" — какое у него катание, как он владеет шайбой. Есть молодые перспективные ребята из России. И здорово, что они приезжают в НХЛ, пробиваются наверх — к лучшим хоккеистам мира. Будем за ними наблюдать», — сказал Малкин «Матч ТВ».

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    Сейчас Мичков второй в списке лучших бомбардиров‑новичков сезона НХЛ в 7 очками (3+4) в 7 играх. Первым идет нападающий Логан Станковен из «Далласа» с 8 очками (1+7) в восьми матчах.

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