Малкин: Мичков способен выиграть «Колдер Трофи»

Форвард «Питтсбурга»уверен, что нападающему «Филадельфии»по силам в этом сезоне побороться за приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи».

«Все говорят про Матвея Мичкова. Я смотрю его матчи. Он очень здорово играет. Видно, что парень с характером. В каждом моменте бьется. Забил гол, еще раньше сделал дубль. Могу пожелать Матвею только удачи.

Мне нравится Егор Чинахов из "Коламбуса" — какое у него катание, как он владеет шайбой. Есть молодые перспективные ребята из России. И здорово, что они приезжают в НХЛ, пробиваются наверх — к лучшим хоккеистам мира. Будем за ними наблюдать», — сказал Малкин «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Сейчас Мичков второй в списке лучших бомбардиров‑новичков сезона НХЛ в 7 очками (3+4) в 7 играх. Первым идет нападающий Логан Станковен из «Далласа» с 8 очками (1+7) в восьми матчах.