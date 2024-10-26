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    Леонтьев: За пару минут до сирены заработали ненужное удаление

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал матч с «Автомобилистом» (2:3).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Конечно, приятно играть при такой поддержке трибун. Здорово, когда в ледовом так поддерживают команду. Большая благодарность им за это. Довольно плотный матч. В первом периоде мы немного просели. Но этому есть объяснение — команда соперника четыре дня отдыхала перед нашей игрой, а у нас уже 10-й матч за 20 дней. Играют одни и те же. Мы, начиная со второго периода, немного поднажали и переломили ход матча. Но забить не смогли. А так, была куча моментов.

    За пару минут до сирены заработали ненужное удаление. Когда ты уже горишь в две шайбы, то тяжело спасать такую встречу. Но всякое бывает. Мы до конца будем сражаться, будем вырывать любую игру, будем биться и получать результат. Забили гол, сократили отставание. Могли даже за пять секунд ещё забить, но не получилось. А так, бойцы молодцы, сражались до конца», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

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    «Автомобилист» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 21 баллом в 21 игре.

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