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    Кузнецов о разгромных победах СКА: По мне — лучше выигрывать в одну шайбу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар Витязь
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о крупных победах своей команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    Напомним, что армейцы из Санкт-Петербурга разгромили «Витязь» со счетом 8:1, а затем одолели «Куньлунь» (8:0).

    «Принижают ли такие результаты уровень профессиональных лиг? Ни в коем случае. Команды играли довольно-таки неплохо. Всё же мы использовали свои моменты, и когда одна, вторая, третья шайбы залетают, то руки опускаются. Ребята в тех командах бились, старались, но, к сожалению, иногда в хоккее так бывает, что не получается. По мне — лучше выигрывать в одну шайбу», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

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