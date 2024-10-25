Кузнецов о разгромных победах СКА: По мне — лучше выигрывать в одну шайбу

Нападающийвысказался о крупных победах своей команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что армейцы из Санкт-Петербурга разгромили «Витязь» со счетом 8:1, а затем одолели «Куньлунь» (8:0).

«Принижают ли такие результаты уровень профессиональных лиг? Ни в коем случае. Команды играли довольно-таки неплохо. Всё же мы использовали свои моменты, и когда одна, вторая, третья шайбы залетают, то руки опускаются. Ребята в тех командах бились, старались, но, к сожалению, иногда в хоккее так бывает, что не получается. По мне — лучше выигрывать в одну шайбу», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

В нынешнем сезоне нападающий провел за СКА 15 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 11 голевых передач.