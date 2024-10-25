«Ак Барс» — «Адмирал»: счет матча 2:0, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Автором обоих шайб стал Кирилл Семенов, отличившийся в первом и третьем периодах.
Регулярный чемпионат КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Семенов — 5 (Барабанов, Миллер), 12:40 — 1:0. Семенов — 6 (п.в.), 58:55 — 2:0Вратари: Билялов — Мишуров (58:17 — 58:55)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (9+10+15) — 29 (7+12+10)
«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Адмирал» находится на восьмой строчке с 19 баллами.