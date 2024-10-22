«Торонто» — «Тампа-Бэй»: счет матча 5:2, обзор голов

в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях проиграласо счетом 2:5.

У «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Брэйден Пойнт, Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Голкипер Андрей Василевский был заменен на Йонаса Йоханссона на 30-й минуте при счете 1:4.

У «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Остон Мэттьюс, Макс Пачиоретти и Мэттью Нис.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:1, 4:0, 0:1) Голы: Нюландер — 4 (Доми), 3:57 — 1:0. Пол — 2 (Хедман, Чаффи), 15:57 — 1:1. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Нюландер), 21:56 — 2:1. Нюландер — 5 (Макманн), 27:33 — 3:1. Пачиоретти — 2 (Таварес, Тимминс), 29:31 — 4:1. Найз — 2 (Марнер), 34:02 — 5:1. Пойнт — 3 (бол., Кучеров, Хедман), 54:53 — 5:2Вратари: Столарз — Василевский (Йоханссон, 29:31, 56:31 — 58:38)Штраф: 17 — 13Броски: 29 (8+11+10) — 34 (11+16+7)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Тампа» с 6 очками идет 8-й в Восточной конференции. «Торонто» (8) — на 4-й позиции.