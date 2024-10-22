Козлов о победе «Салавата»: Нашли характер и взяли важные два очка

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 Б).

«Непростой матч, не буду скрывать. Была скованность и напряжённость, но ребята нашли характер и взяли важные два очка. Огромное спасибо и нашим болельщикам.

Большое количество ошибок сегодня? Да, было много брака, много потерь, которые нам не свойственны. Видно, что все хотели выиграть, все старались, но не совсем была наша игра сегодня. Соперник габаритный, наседал на нас, поэтому надо было сыграть проще. Нам удавалось хорошо создавать моменты, но были проблемы с выходом из давления», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

После этого матча уфимцы занимают 8-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. В следующем поединке «Салават Юлаев» встретится с «Торпедо» 24-го октября.