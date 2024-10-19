Мартемьянов: Соперник использовал все наши вынужденные и невынужденные ошибки

, главный тренер, прокомментировал поражение в матче со(4:5).

«Хорошая игра была, обе команды не хотели уступать. Соперник использовал все наши вынужденные и невынужденные ошибки. Тактических ошибок было многовато. Опять же, невыполнение задания — где надо сыграть проще, начинаем что-то выдумывать. Соперник за это быстро наказывает. Когда мы добьёмся правильной игры — теряюсь в догадках. Но по самоотдаче парней не могу упрекнуть. Команда горела, хотела выиграть. Они использовали наши ошибки, мы их — нет», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 24 очка. «Амур» находится на 11-й строчке на Востоке — 12 очков.