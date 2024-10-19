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    Мартемьянов: Соперник использовал все наши вынужденные и невынужденные ошибки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Спартак
    Андрей Мартемьянов, главный тренер «Амура», прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (4:5).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Хорошая игра была, обе команды не хотели уступать. Соперник использовал все наши вынужденные и невынужденные ошибки. Тактических ошибок было многовато. Опять же, невыполнение задания — где надо сыграть проще, начинаем что-то выдумывать. Соперник за это быстро наказывает. Когда мы добьёмся правильной игры — теряюсь в догадках. Но по самоотдаче парней не могу упрекнуть. Команда горела, хотела выиграть. Они использовали наши ошибки, мы их — нет», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 24 очка. «Амур» находится на 11-й строчке на Востоке — 12 очков.

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