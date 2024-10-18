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    Матео Кассьерра«Акрон» — «Зенит». Онлайн
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    Вайсфельд заявил, что сейчас «Барысу» будет тяжелее подписывать игроков

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс
    Известный российский функционер Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с «Барысом», который расторг контракт с тремя легионерами и дважды сменил главных тренеров.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    «Бьет ли по репутации "Барыса" желание клуба расторгнуть контракты со всеми легионерами? Значительно, 100%. Игроки общаются между собой, есть сарафанное радио — "а как там?". И после таких случаев приходится клубу заваливать игроков деньгами.

    И то хоккеист может выбрать предложение меньше, но в более стабильном клубе, где точно 15-го числа приходит СМСка о зарплате», — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

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    • Ранее сообщалось о том, что «Барыс» расторг контракты с защитниками Натаном Болье и Уиллом Батчером и нападающим Майклом Маклаудом.

    Астанинская команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе.

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