Вайсфельд заявил, что сейчас «Барысу» будет тяжелее подписывать игроков

Известный российский функционервысказался о ситуации с, который расторг контракт с тремя легионерами и дважды сменил главных тренеров.

«Бьет ли по репутации "Барыса" желание клуба расторгнуть контракты со всеми легионерами? Значительно, 100%. Игроки общаются между собой, есть сарафанное радио — "а как там?". И после таких случаев приходится клубу заваливать игроков деньгами.

И то хоккеист может выбрать предложение меньше, но в более стабильном клубе, где точно 15-го числа приходит СМСка о зарплате», — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Барыс» расторг контракты с защитниками Натаном Болье и Уиллом Батчером и нападающим Майклом Маклаудом.

Астанинская команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе.