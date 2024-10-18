Козлов: Матч с «Трактором» получился интересным

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение своего клуба в матче КХЛ против челябинского «Трактора» со счетом 2:4.

«Интересный матч. Обе команды играли хорошо, обе не хотели проигрывать. Было много хороших моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо. Семён Вязовой делал ключевые сейвы. Разницу сделали нюансы и мелочи. Хотелось бы больше играть в большинстве, чем один раз.

Мы наработали побольше на этот компонент. В таких играх меньшинство и большинство делают разницу. Самоотдача и характер с нашей стороны — на 110%, с первой до последней минуты работали и верили. Вязовой — молодец. Он достойно выглядел в игре против такой команды», — приводит слова Виктора Козлова пресс-служба «Трактора».

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«Трактор» является лидером на «Востоке» с 26 очками. Уфимский клуб идет лишь седьмым с 16 очками.