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    Козлов: Матч с «Трактором» получился интересным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своего клуба в матче КХЛ против челябинского «Трактора» со счетом 2:4.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Интересный матч. Обе команды играли хорошо, обе не хотели проигрывать. Было много хороших моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо. Семён Вязовой делал ключевые сейвы. Разницу сделали нюансы и мелочи. Хотелось бы больше играть в большинстве, чем один раз.

    Мы наработали побольше на этот компонент. В таких играх меньшинство и большинство делают разницу. Самоотдача и характер с нашей стороны — на 110%, с первой до последней минуты работали и верили. Вязовой — молодец. Он достойно выглядел в игре против такой команды», — приводит слова Виктора Козлова пресс-служба «Трактора».

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    «Трактор» является лидером на «Востоке» с 26 очками. Уфимский клуб идет лишь седьмым с 16 очками.

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