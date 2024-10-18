Гру: Это большая победа, вся домашняя серия отличная

Главный тренерподвел итог матча против(4:2).

«Это большая победа, я считаю, что вся домашняя серия отличная, мы ей довольны. Но довольны еще тем, что все четыре победы были в матчах с сильными соперниками. Не скажу, что все матчи были идеальны, но сегодня ребята сохранили настрой и забили важные голы. За всю команду рад. В нашем плане нет такого, что мы уходим в режим энергосбережения. С момента нашего выезда в Москву мы играем волнообразно. Я бы хотел видеть больше контроля. У "Салавата" отлично сыграл Ливо, он правда отличный игрок. Если мы реализуем одно большинство из трех, то у соперников казалось, что они реализуют каждое. Мне бы хотелось бы видеть больше стабильности от своей команды.

35 — это не тот возраст, когда хоккеиста можно назвать старым. Важно уметь правильно распределять энергию и восстанавливаться. Я говорил со Стивеном недавно, нужно было, чтобы он пропустил тренировку на льду, мне пришлось ему сказать, что иногда решение по его тренировкам буду принимать я. Он профессионал, знает свое тело и тактику восстановления. Знаете, у нас хорошее количество выходных, мы иногда сокращаем ледовые тренировки, чтобы посвятить себя восстановлению», — цитирует Гру «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Трактор» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.