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    Криштоф самовольно покинул расположение «Сочи»

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    В «Сочи» заявили, что нападающий команды Михал Криштоф покинул расположение команды.

    Михал Криштоф
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    Михал Криштоф

    «В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с "Витязем" 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на "Сочи" не выходил.

    Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков озвучил Криштофу позицию клуба, из которой следует, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах нападающего и не намерен разрывать действующий контракт.

    Распределение игрового времени между хоккеистами, а также их функционал являются прерогативой тренерского штаба, о чём также было заявлено игроку. К сожалению, к конструктивному диалогу игрок был не готов.

    Главный тренер команды Сергей Зубов неоднократно общался с Криштофом, объясняя хоккеисту причины сокращения его игрового времени и отсутствия в составе на отдельные матчи чемпионата. Со стороны клуба на протяжении всего времени сотрудничества к Михалу Криштофу было проявлено максимально уважительное отношение, клуб всегда откликался и оказывал помощь в решении бытовых и семейных вопросов. Каких-либо финансовых задолженностей перед игроком у клуба не имеется.

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    • Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках "Урока хоккея" в средней школе №18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

    В нынешнем сезоне Криштоф провел за «Сочи» 10 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи.

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