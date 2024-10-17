Криштоф самовольно покинул расположение «Сочи»

заявили , что нападающий командыпокинул расположение команды.

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с "Витязем" 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на "Сочи" не выходил.

Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков озвучил Криштофу позицию клуба, из которой следует, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах нападающего и не намерен разрывать действующий контракт.

Распределение игрового времени между хоккеистами, а также их функционал являются прерогативой тренерского штаба, о чём также было заявлено игроку. К сожалению, к конструктивному диалогу игрок был не готов.

Главный тренер команды Сергей Зубов неоднократно общался с Криштофом, объясняя хоккеисту причины сокращения его игрового времени и отсутствия в составе на отдельные матчи чемпионата. Со стороны клуба на протяжении всего времени сотрудничества к Михалу Криштофу было проявлено максимально уважительное отношение, клуб всегда откликался и оказывал помощь в решении бытовых и семейных вопросов. Каких-либо финансовых задолженностей перед игроком у клуба не имеется.

Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках "Урока хоккея" в средней школе №18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

В нынешнем сезоне Криштоф провел за «Сочи» 10 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи.