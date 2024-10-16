«Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3, обзор голов

на своем льду уступилв матче регулярного чемпионата со счетом 2:3.

В составе победителей забивали Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд и Егор Сучков, вратарь Семен Вязовой отметился результативной передачей.

У «Барыса» шайбы на счету Кирилла Панюкова и Алихана Омирбекова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Панюков — 2 (Омирбеков, Асетов), 12:19 — 1:0. Хмелевский — 8 (Ремпал), 16:03 — 1:1. Тодд — 3 (бол., Хмелевский, Вязовой), 28:33 — 1:2. Омирбеков — 2 (Бекетаев), 30:15 — 2:2. Сучков — 1 (мен.), 33:16 — 2:3Вратари: Бояркин (58:56) — ВязовойБроски: 30 (12+10+8) — 30 (12+12+6)Штраф: 10 — 8

После этого матча «Салават» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» с 7 очками — на последней строчке.