СКА — «Нефтехимик»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

одержал победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» голы записали на свой счет Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев.

В составе СКА шайбы забросили Иван Демидов и Валентин Зыков.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался СКА. Победный гол записал на свой счет Евгений Кузнецов.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Демидов — 5 (Деанджело, Кузнецов), 4:33 — 1:0. Шафигуллин — 5, 8:27 — 1:1. Селезнев — 3 (Лещенко), 21:25 — 1:2. Зыков — 7 (Грицюк), 37:24 — 2:2. Кузнецов — 4 (буллит), 62:28 — 3:2Вратари: Заврагин — ЗагидулинБроски: 40 (11+13+12+4) — 30 (11+9+9+1)Штраф: 8 — 6

После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 21-м очком в активе. «Нефтехимик» — на 5-й позиции Востока (18).