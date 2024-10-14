«Металлург» — «Ак Барс»: счет матча 0:5

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанскийв гостях разгромил магнитогорскийсо счетом 5:0.

Голы в этой встрече забивали Кирилл Семенов (дважды), Никита Лямкин, Илья Сафонов, и Артем Галимов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Лямкин — 2 (Петан, Барабанов), 7:58 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Терехов), 10:07 — 0:2. Семенов — 3 (Кошелев, Лямкин), 36:36 — 0:3. Галимов — 6 (Юдин), 37:56 — 0:4. Семенов — 4 (Лямкин, Крутов), 51:50 — 0:5Вратари: Набоков (Смолин, 37:56) — БиляловБроски: 23 (12+4+7) — 43 (22+10+11)Штраф: 6 — 6

«Ак Барс» идет четвертым на «Востоке» с 18 очками после 14 игр. «Металлург» двумя строчками ниже с 16 очками после 17 матчей.