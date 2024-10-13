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    Браташ: Нет вопросов к своей команде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итог матча против «Амура» (0:2).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «По организации, выполнению игрового задания, в целом нет вопросов к своей команде. Видно, были желание, самоотдача, но нужно забивать. Сами видели выход "два в один", выход "три в один" — у нас игрок не может подкидку через клюшку дать элементарно. Это что, как не мастерство ли? Один в один выходим, в ворота не попадаем. Защитники бросают с убойной, голевой позиции — не попадают в створ. Вот поэтому у нас и 0 голов. А так по содержанию нашей игры я доволен», — цитирует Браташа пресс-служба хабаровского клуба.

    Хабаровский клуб поднялся на 9-ю строчку в Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» (12) идет на 10-м месте.

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