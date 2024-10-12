Жамнов: Ловили шайбы на себя. Бились и боролись

Главный тренерподвел итог матча против(3:0).

«Исходили из того, у кого получается, а у кого нет. Всё видели и сделали такие тройки. Как будет завтра — глянем. Утро вечера мудренее.

Ловили шайбы на себя. Бились и боролись. Бывает, что что‑то не получается. Я приму ошибки, когда игрок старается. Но никогда не приму, когда игрок не старается. Повторюсь, ребята молодцы, дисциплина была важна. Игроки справились. Когда ты выходишь играть после поражений, есть скованность, но после первых двух смен стали играть получше.

Меня ничего не беспокоит. У нас все четыре сочетания разные, чуть подпритерлись. Мы понимали, что будут недопонимания при игре в обороне. Процесс‑то не быстрый, перед "Динамо" будем еще думать над сочетаниями», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 6-й позиции Востока (16 баллов).