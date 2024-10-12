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    «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ

    «Сочи» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сочи
    «Локомотив» обыграл «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рушан Рафиков — защитник «Локомотива»
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    Рушан Рафиков — защитник «Локомотива»

    В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Рушан Рафиков и Максим Шалунов.

    У «Сочи» единственную шайбу забросил нападающий Сергей Попов в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Рафиков — 2 (Ульев, Бут), 10:38 — 0:1. Шалунов — 6 (бол., Березкин, Каюмов), 27:18 — 0:2. Попов — 6 (бол., Тянулин, Чебыкин), 33:10 — 1:2Вратари: Иванов (57:36 — 59:12, 59:22) — ИсаевБроски: 23 (5+6+12) — 29 (12+12+5)Штраф: 8 — 2

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке (11).

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