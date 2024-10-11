Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Необъяснимое действие нашего защитника

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:2).

«Встретились два соседа по турнирной таблице. В принципе, "Сибирь" в последнее время набрала ход, неплохо играет. Мы знали, что ожидать от этого соперника, готовились. Матч показал, что вязкий хоккей был. Немного голевых моментов, но обе команды, естественно, хотели из этого выжать максимум.

Но всё катилось к овертайму, хотя в третьем периоде у нас было небольшое преимущество по броскам, по движению.

Необъяснимое действие нашего защитника, это недопустимо. Уже в детском хоккее учат, что на пятак не надо отдавать. Ты должен шайбу вводить уверенно и надёжно. Естественно, соперник воспользовался ошибкой и победил. А мы потеряли важные очки», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против СКА 15-го октября в Санкт-Петербурге.