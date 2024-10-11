«Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 0:3, обзор голов

Паркер Фу — нападающий «Куньлуня» Фото: globallookpress.com
В составе «драконов» дублем отметился нападающий Томаш Юрчо, а еще одну шайбу забросил Джейден Хальбгевакс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Голы: Юрчо — 4 (Хальбгевакс, Граовац), 01:23 — 0:1. Хальбгевакс — 1 (Юрчо, Граовац), 24:50 — 0:2. Юрчо — 5 (Граовац), 41:56 — 0:3Вратари: Шостак — КейзерБроски: 41 (8+14+19) — 23 (11+9+3)Штраф: 0 — 2
После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. «Северсталь» — на 6-й позиции (16).