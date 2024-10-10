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    Разин: В хоккее побеждает не тот, кто быстрее, а кто больше голов забивает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Торпедо
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:5).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Игра доставила удовольствие зрителям. Если можно поменять правила, чтобы, как в фигурном катании, давали баллы за артистизм, или, как в ММА, за лучший бой бонусы дают, или, как в велосипедном спорте, за промежуточные этапы очки начисляют, то я считаю, что мы сегодня заслужили очёчко за волю к победе.

    Статистика ужасающая. Играть 25 минут в чужой зоне, сделать 108 бросков, из которых 51 — в створ и проиграть игру… Совершали глупейшие ошибки. Забивали сами себе. С "Торпедо" ещё с прошлого сезона у нас аномальные игры. Четыре штанги сегодня, фарт был не на нашей стороне.

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    • Моментов было много в большинстве, но у "Торпедо" очень хорошее меньшинство. 34 заблокированных броска со стороны "Торпедо" из 108 наших бросков — это нормальная статистика. И мы хорошо бросали, и соперник самоотверженно играл. По быстроте мы были лучше, но в хоккее побеждает не тот, кто быстрее, а кто больше голов забивает», — цитирует Разина сайт КХЛ.

    После этого матча «Металлург» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Авангарда» 12-го октября.

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