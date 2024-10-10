«Металлург» — «Торпедо»: счет матча 4:5, обзор голов

Никита Артамонов — нападающий «Торпедо» Фото: globallookpress.com
В составе нижегородской команды голы записали на свой счет Михаил Абрамов, Артём Мисников, Никита Артамонов, Владислав Фирстов и Максим Летунов.
У «Металлурга» шайбы забросили Павел Акользин, Игорь Гераськин, Дмитрий Моисеев и Владислав Ерёменко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 (1:3, 1:2, 2:0)
Голы: Абрамов — 6 (Кагарлицкий), 1:24 — 0:1. Мисников — 1 (Свечников), 10:57 — 0:2. Акользин — 4 (Орехов), 12:31 — 1:2. Артамонов — 8 (Летунов), 14:45 — 1:3. Фирстов — 6 (Филлипс, Артамонов), 33:47 — 1:4. Гераськин — 3 (Осипович, Силантьев), 34:33 — 2:4. Летунов — 3 (Артамонов), 38:08 — 2:5. Моисеев — 1 (Орехов), 42:32 — 3:5. Еременко — 1 (Петунин), 44:02 — 4:5Вратари: Смолин (Набоков, 10:57, 58:41 — 59:29) — БочаровБроски: 51 (12+15+24) — 20 (11+6+3)Штраф: 4 — 16
После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе. «Металлург» — на 6-й позиции Востока с 14-ю баллами.