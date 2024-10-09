«Локомотив» — «Куньлунь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду в овертайме обыгралсо счетом 3:2.

В основное время на голы Спенсера Фу и Нолана Мойла ярославская команда ответила заброшенными шайбами Даниила Бута и Рушана Рафикова. Победу ярославцам в овертайме принес Максим Шалунов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: С. Фу — 4 (Вуд, Паутов), 11:47 — 0:1. Мойл — 1 (Вуд), 23:49 — 0:2. Бут — 2 (бол., Фрэз, Никулин), 35:56 — 1:2. Рафиков — 1 (Каюмов), 57:47 — 2:2. Шалунов — 5 (Березкин, Красковский), 60:47 — 3:2Вратари: Мельничук (57:39 — 57:47) — СмитШтраф: 8 — 10Броски: 44 (6+15+22+1) — 17 (6+8+3+0)

Для «Локомотива» это уже 11-я победа в 14 играх текущего сезона, клуб идет первым на Западе КХЛ. «Куньлунь» потерпел третье подряд поражение и занимает 10-ю строчку.