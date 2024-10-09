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    «Локомотив» вырвал победу у «Куньлуня» в КХЛ

    «Локомотив» — «Куньлунь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своем льду в овертайме обыграл «Куньлунь» со счетом 3:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В основное время на голы Спенсера Фу и Нолана Мойла ярославская команда ответила заброшенными шайбами Даниила Бута и Рушана Рафикова. Победу ярославцам в овертайме принес Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: С. Фу — 4 (Вуд, Паутов), 11:47 — 0:1. Мойл — 1 (Вуд), 23:49 — 0:2. Бут — 2 (бол., Фрэз, Никулин), 35:56 — 1:2. Рафиков — 1 (Каюмов), 57:47 — 2:2. Шалунов — 5 (Березкин, Красковский), 60:47 — 3:2Вратари: Мельничук (57:39 — 57:47) — СмитШтраф: 8 — 10Броски: 44 (6+15+22+1) — 17 (6+8+3+0)

    Для «Локомотива» это уже 11-я победа в 14 играх текущего сезона, клуб идет первым на Западе КХЛ. «Куньлунь» потерпел третье подряд поражение и занимает 10-ю строчку.

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