Капризов: Я стараюсь играть в хоккей и не думать о контракте

Российский нападающийвысказался о возможном продлении контракта с клубом.

«У меня осталось ещё два года (по контракту), и я просто стараюсь не думать об этом, потому что сезон только начинается. Это новый чемпионат, и я хочу попасть в плей-офф. Но мне нравится выступать здесь.

Я просто стараюсь сейчас играть в хоккей и не думать о контракте, потому что у меня много времени», — цитирует Капризова The Athletic.

Напомним, что действующий контракт россиянина с «Миннесотой» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Ранее владелец клуба заявил, что главная цель — продлить соглашение с Капризовым.