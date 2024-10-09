ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба
  • 15:48
    • Сборная России не сыграет против Пакистана в октябре
    Все новости спорта

    Капризов: Я стараюсь играть в хоккей и не думать о контракте

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о возможном продлении контракта с клубом.

    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»

    «У меня осталось ещё два года (по контракту), и я просто стараюсь не думать об этом, потому что сезон только начинается. Это новый чемпионат, и я хочу попасть в плей-офф. Но мне нравится выступать здесь.

    Я просто стараюсь сейчас играть в хоккей и не думать о контракте, потому что у меня много времени», — цитирует Капризова The Athletic.

  • Логан Кули, Коннор Бедард и еще 8 игроков НХЛ на пути к прорыву
  • Каждый сезон НХЛ открывает двери для новых звезд, готовых заявить о себе
  • 02/10/2024

    • Напомним, что действующий контракт россиянина с «Миннесотой» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Ранее владелец клуба заявил, что главная цель — продлить соглашение с Капризовым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ярославцы не будут настаивать на крупной победе
  • «Локомотив» — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли нервный Медведев обыграть Циципаса?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Молдова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие