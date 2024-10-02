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    Владелец «Миннесоты»: Главная цель — продление контракта с Капризовым

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Владелец клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Крейг Лейпольд подчеркнул, что команда будет строиться вокруг российского нападающего Кирилла Капризова.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Следующее 1 июля станет для нас особенным днем, как Рождество. Мы будем обладать необходимыми ресурсами и средствами, чтобы воплотить в жизнь наши планы. Мы с нетерпением ожидаем этого момента.

    Наша главная цель — продлить контракт с Капризовым. Мы понимаем, что он стремится к победе, и мы обязаны доказать ему и всем остальным, что мы тоже стремимся к этому. Мы привыкли добиваться успеха и намерены вернуться к победным временам. Наша команда должна постоянно участвовать в плей-офф, и все начинается с Кирилла. Он станет центром нашего будущего успеха.

    Хочу заметить, что никто не предложит Капризову больше денег, чем мы. Все, что нам нужно сделать, — это убедить его, что мы искренне хотим достичь успеха вместе с ним», — отметил Лейпольд The Athletic.

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    В последней игре против «Чикаго Блэкхокс» Капризов записал в актив 4 очка: один гол и три результативные передачи. «Миннесота» победила со счетом 8:2.

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