Кудашов о поражении «Динамо»: Начались вольности и результат сразу дал о себе знать

Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо» Фото: globallookpress.com
«Одну часть игры играли дисциплинированно, ответственно и в принципе контролировали. А потом, как бы мягко сказать, начались вольности, и результат сразу дал о себе знать.
Игра заточена на легионерах, насколько не добавляет ресурсов в нижних звеньях? У нас нижние звенья, наоборот, сейчас хорошо работают. Они приносят результат, они в плюсе, они все микроматчи свои выигрывают, очень много полезного делают. Сейчас зачастую проблемы в этих двух звеньях», — цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.
После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Салавата Юлаева» 12-го октября.