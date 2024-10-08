Кудашов о поражении «Динамо»: Начались вольности и результат сразу дал о себе знать

Главный тренер московскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:5).

«Одну часть игры играли дисциплинированно, ответственно и в принципе контролировали. А потом, как бы мягко сказать, начались вольности, и результат сразу дал о себе знать.

Игра заточена на легионерах, насколько не добавляет ресурсов в нижних звеньях? У нас нижние звенья, наоборот, сейчас хорошо работают. Они приносят результат, они в плюсе, они все микроматчи свои выигрывают, очень много полезного делают. Сейчас зачастую проблемы в этих двух звеньях», — цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Салавата Юлаева» 12-го октября.