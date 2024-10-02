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    Источник: Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком»

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    Американский нападающий Райли Барбер станет игроком «Нефтехимика». Об этом сообщается в телеграм-канале Никиты Филатова.

    Райли Барбер
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    Райли Барбер

    Стало известно, что пресс-служба «Нефтехимика» в ближайшее время объявит о переходе Райли Барбера в команду. Срок и условия контракта пока неизвестны.

    Прошлый сезон Барбер начинал в «Барысе», где провел 28 матчей и набрал 23 (10+13) очков. Затем игрок перешел в «Ак Барс», где принял участие в 29-и встречах, отметился 5-ю шайбами и 6-ю ассистами.

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