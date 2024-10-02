Источник: Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком»

Американский нападающийстанет игроком. Об этом сообщается в телеграм-канале

Стало известно, что пресс-служба «Нефтехимика» в ближайшее время объявит о переходе Райли Барбера в команду. Срок и условия контракта пока неизвестны.

Прошлый сезон Барбер начинал в «Барысе», где провел 28 матчей и набрал 23 (10+13) очков. Затем игрок перешел в «Ак Барс», где принял участие в 29-и встречах, отметился 5-ю шайбами и 6-ю ассистами.

«Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 11-ю очками в активе после 11-и сыгранных матчей.