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    «Спартак» уступил «Трактору» в серии буллитов

    «Спартак» — «Трактор»: счет матча 2:3 бул., обзор голов

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    Московский «Спартак» уступил челябинскому «Трактору» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Морозов
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    Иван Морозов

    Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.

    В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: у красно-белых отличился Иван Морозов, у гостей — Андрей Светлаков. Во втором периоде по голу забили Максим Шабанов («Трактор») и Михаил Мальцев («Спартак»).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Морозов — 4 (Порядин, Савиков), 12:23 — 1:0. Светлаков — 3 (Кэмпфер, Шабанов), 19:13 — 1:1. Шабанов — 6 (Блажиевский, Кадейкин), 26:09 — 1:2. Мальцев — 5 (Пашин), 31:36 — 2:2Победный буллит: ШабановВратари: Николаев — ФукалеБроски: 33 (12+10+9+2) — 24 (11+7+4+2)Штраф: 2 — 8

    После этой встречи красно-белые идут вторыми на «Западе» с 16 очками. «Трактор» (14 очков) идет 3-м на «Востоке».

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