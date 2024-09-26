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    Ларионов: Искали моменты у ворот, добились голов и выиграли матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
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    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»

    «На арене, названной именем моего брата, моего товарища и друга Вячеслава Фетисова, нельзя плохо играть. Важный город, важная арена, ребята выложились по полной программе.

    Мы знали, что "Адмирал" находится в серии побед, поэтому была двойная мобилизация в плане концентрации и фокуса. Команда растёт от игры к игре, не падает духом при 0:2, а продолжает работу. Хорошая команда не ломается во время таких неудач. Каждый из ребят внёс вклад в победу — искали моменты у ворот соперника, добились голов и выиграли матч.

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    • Что ещё нужно подтянуть "Торпедо"? Вопрос психологии прежде всего. Когда ты проигрываешь матчи, которые можно было повернуть в любую сторону, нельзя начинать паниковать и слушать, что происходит в окружающем мире. Надо держать фокус. Иногда хромает дисциплина. Но в таких моментах проявляется характер и стержень команды, который мы стараемся сделать лучше», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Запада с 9-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Амура» 28-го сентября.

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