«Торпедо» прервало победную серию «Адмирала»

Нижегородскоеодержало победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч во Владивостоке завершился со счетом 4:2 в пользу «Торпедо».

В составе гостей автором дубля стал Кирилл Воронин. Остальные шайбы в ворота гостей отправили Дмитрий Бреус и Никита Артамонов.

У «Адмирала» отличились Егор Петухов и Даниил Гутик.

«Адмирал» потерпел первое поражение после четырех побед кряду.

«Адмирал» занимает четвертое место в Восточной конференции — 11 очков. «Торпедо» находится на шестой строчке на Западе — девять очков.

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В следующем матче «Адмирал» сыграет 1 октября с минским «Динамо», а «Торпедо» 28 сентября встретится с «Амуром».