«Торпедо» прервало победную серию «Адмирала»

Кирилл Воронин Фото: globallookpress.com
Матч во Владивостоке завершился со счетом 4:2 в пользу «Торпедо».
В составе гостей автором дубля стал Кирилл Воронин. Остальные шайбы в ворота гостей отправили Дмитрий Бреус и Никита Артамонов.
У «Адмирала» отличились Егор Петухов и Даниил Гутик.
«Адмирал» потерпел первое поражение после четырех побед кряду.
«Адмирал» занимает четвертое место в Восточной конференции — 11 очков. «Торпедо» находится на шестой строчке на Западе — девять очков.
В следующем матче «Адмирал» сыграет 1 октября с минским «Динамо», а «Торпедо» 28 сентября встретится с «Амуром».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: 1:0 Петухов (Шэн, Гутик) — 04:55 (5x4); 2:0 Гутик (Старков) — 20:29 (5x5); 2:1 Воронин (Мисников) — 32:20 (5x5); 2:2 Воронин (Летунов) — 36:08 (4x5); 2:3 Бреус (Кагарлицкий, Абрамов) — 52:28 (5x5); 2:4 Артамонов (Фирстов, Силаев) — 54:44 (5x5)