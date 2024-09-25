Гру о поражении «Трактора»: Мы сами себе выстрелили в ногу с этими удалениями

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(3:5).

«Казалось, что игра шла хорошо до того момента, когда мы сами себе выстрелили в ногу с этими удалениями. Соперник реализовал большинство, и игра перевернулась на 180 градусов. Мы, разумеется, пытались вернуться в игру, но этот момент всё поменял.

Почему разбили сочетание Ткачёва и Шабанова? Я уже говорил, что если мне нравится игра того или иного звена, то я его обычно не трогаю. Но если, на мой взгляд, им есть куда расти и они могут генерировать ещё больше моментов, то я стараюсь что-то менять. У нас нет такого, что какое-то звено высечено на камне и что из-за этого меняться ничего не будет. В этом матче наши звенья выглядели хорошо, мы пытались их скомбинировать», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 10-ю очками в активе. В следующем матче челябинцы сыграют против «Авангарда» 27-го сентября.