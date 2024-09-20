Заварухин: Команда пласталась, здорово блокировали броски

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Понимали, что "Авангард" сыграет активно, особенно в начале игры. Готовили ребят к этому. Что-то получалось, что-то — нет, вот эта работа на контратаках. Здорово, что реализовали свои моменты. Сегодня команда пласталась, здорово блокировали броски. Под воротами подчищали, и Галкин классно сыграл, поздравляю его с "сухарём". Тяжёлый матч, много было ненужных удалений с нашей стороны, но спецбригады сыграли на высоком уровне. В третьем периоде сыграли по заданию, особых шансов забить "Авангарду" не дали.

Совсем другая игра, нежели была дома с "Барысом". Здесь мы больше оборонялись, работали на контратаках. Там больше владели шайбой и не реализовали моменты, не хватило злости для гола, черновой шайбы. Противоположные матчи, но так бывает, идёт чемпионат. Надо из каждой игры брать лучшее.

По вратарям у нас был план, Галкин в последний раз играл в Нижнем Новгороде, большая пауза была у него. Мы верим в Вову, классно сегодня отыграл и очень помог команде», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Сейчас омичи с 7 очками идут на седьмом месте в Восточной конференции. «Автомобилист» с 9 очками является лидером.