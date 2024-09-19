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    Козырев: Закончили домашнюю серию на хорошей ноте

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Торпедо
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе в матче с «Торпедо» (5:4).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Матч получился эмоциональным. Думаю, что болельщикам он понравился. Был интересный хоккей. Обе команды показали атакующий, комбинационный хоккей. Получается так, что это был завершающий матч домашней серии. Мы ее закончили на хорошей ноте. Сейчас денек отдохнем и двигаемся дальше.

    Будут ли особые восстановительные мероприятия после энергозатратной серии? Нет, все в штатном режиме. Завтра — выходной. Потом тренируемся и летим уже в Минск.

    Первый матч Душака — и сразу же гол и передача? Да, мы ждали Джозефа. Ждали, когда он приедет. Он сегодня сыграл. Сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив. Помог. Мы ждали как раз этого защитника для нашего большинства. Нам его не хватало. Праворукий. Будут ли перестановки? Да, безусловно будут. Вы правильно сказали — энергозатратный хоккей. Есть ребята, которым нужно дать отдохнуть», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

    «Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — восьмая позиция.

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