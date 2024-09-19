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    «Ак Барс» разгромил «Барыс» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Барыс»: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своем льду победил «Барыс» со счетом 5:0.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Голы казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов, Александр Барабанов, Егор Коршков и Никита Дыняк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
    Голы: Яшкин — 2 (Петан, Барабанов), 9:36 — 1:0. Семенов — 1 (Барабанов), 12:16 — 2:0. Яшкин — 3 (Лямкин, Миллер), 43:30 — 3:0. Коршков — 1 (Галимов, Лямкин), 44:13 — 4:0. Дыняк — 1 (Семенов, Кошелев), 56:03 — 5:0Вратари: Мифтахов — МаттссонШтраф: 2 — 2Броски: 33 (15+11+7) — 30 (5+12+13)

    «Ак Барс» поднялся на 7-е место в таблице Востока КХЛ, «Барыс» идет на 11-й позиции.

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