«Северсталь» — «Торпедо»: счет матча 5:4, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
У победителей заброшенными шайбами отличились Владимир Грудинин, Никита Коростелев, Данил Аймурзин, Джозеф Душак и Кирилл Пилипенко. За гостей дублями отметились Никита Артамонов и Михаил Абрамов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Голы: Артамонов — 2 (Виноградов, Бокун), 7:06 — 0:1. Грудинин — 1 (Лишка), 14:37 — 1:1. Коростелев — 4, 20:34 — 2:1. Абрамов — 1, 25:23 — 2:2. Аймурзин — 4 (бол., Лишка, Душак), 36:42 — 3:2. Душак — 1 (бол., Пилипенко, Лишка), 43:00 — 4:2. Артамонов — 3 (Почивалов), 44:15 — 4:3. Абрамов — 2 (Силаев), 49:24 — 4:4. Пилипенко — 6 (Ильин), 57:31 — 5:4Вратари: Шостак — Бочаров (58:31)Штраф: 10 — 14Броски: 41 (15+15+11) — 21 (8+8+5)
«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — восьмая позиция.