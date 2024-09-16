Задоров сравнил Кучерова и Маккиннона

Защитник «Бостон Брюинз»сравнил нападающего «Тампы»и форварда «Колорадо»

«Маккиннон тащил команду. Кучеров, во-первых, это разные амплуа игроков, есть у тебя центральный, есть крайний. Круто то, что Никита единственный крайний со времен Ягра, который набрал 100 передач. Мы смотрели с ребятами там последние игры, он уже понимал, что там гонка за очки идет и все.

Понятно, что у него хоккейное IQ есть, но он стоял на дальней синей, когда пустые ворота были сбиты. Хедман бил шайбу в стекло, чтобы Никита подобрал и набрал еще одно очко. Я не видел, чтобы Маккиннон так делал. "Колорадо" и Ничушкина потеряли, и Ландескога. Он все равно играл и с Друэном, и с Микко, со всеми. Он играет по 25 минут за матч в двух звеньях одновременно.

Это другая заслуга. И центральному намного тяжелее играть, потому что еще в зону защиты нужно, спускаться и отбирать там шайбы и пытаться чуть-чуть в защите поиграть. То есть Никита все равно крайне ему легче, у него есть поинт, который эту всю черную работу проделывает. То есть ты меня никогда не переубедишь, я никогда в жизни не поставлю Кучерова выше Маккиннона», — сказал Задоров на ютуб-канале «Черкас Атлант».