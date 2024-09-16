Разин — о поражении «Металлурга»: Все по делу

Главный тренервысказался о поражении от(2:5).

«Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был конечно после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Все по делу, в принципе. "Северсталь" с победой», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 2 баллами идет 11-м на «Востоке».