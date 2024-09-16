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    Разин — о поражении «Металлурга»: Все по делу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Северсталь
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Северстали» (2:5).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был конечно после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Все по делу, в принципе. "Северсталь" с победой», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

    «Северсталь» набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 2 баллами идет 11-м на «Востоке».

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