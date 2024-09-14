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    «Северсталь» одолела ЦСКА, у Коростелева — гол и ассист

    «Северсталь» — ЦСКА: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь ЦСКА
    «Северсталь» обыграла ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе череповецкой команды шайбы забросили Александр Скоренов, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев.

    У ЦСКА голы записали на свой счет нападающие Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Карнаухов — 2 (Охотюк, Мамин), 23:43 — 0:1. Скоренов — 2 (Иванцов), 25:20 — 1:1. Лишка — 1 (Барберио, Коростелев), 26:25 — 2:1. Полтапов — 3 (Мингачев), 36:17 — 2:2. Пилипенко — 4 (Ильин, Аймурзин), 56:08 — 3:2. Коростелев — 1 (п.в., Калдис), 59:37 — 4:2Вратари: Шостак — Гамзин (58:43 — 59:37)Броски: 32 (8+14+10) — 18 (4+7+7)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Северсталь» располагается на 4-й позиции Запада с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 5-й строчке (5 баллов).

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