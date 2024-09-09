«Барыс» — «Амур»: счет матча 1:5, обзор голов

Шайбы у победителей забрасывали Вячеслав Грецкий, Кэмерон Ли, Кирилл Слепец, Девин Броссо и Алекс Гальченюк.
За «Барыс» единственным голом отличился Кирилл Панюков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Грецкий — 1 (Грачев), 1:41 — 0:1. К. Ли — 1 (Шевченко), 16:10 — 0:2. Слепец — 1, 26:43 — 0:3. Броссо — 1 (Бродхерст), 36:04 — 0:4. Панюков — 1 (Гайтамиров, Батчер), 49:53 — 1:4. Гальченюк — 1 (бол., Мищенко, Броссо), 54:13 — 1:5Вратари: Бояркин — БобковБроски: 31 (12+7+12) — 28 (11+10+7)Штраф: 8 — 4
После этого матча у «Амура» стало 2 очка, он на 7-м месте на «Востоке». «Барыс» с 1 очком на 10-й строчке.