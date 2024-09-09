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    «Авангард» победил «Ак Барс» в матче КХЛ

    «Авангард» — «Ак Барс»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Со счетом 4:1 победу одержали хозяева льда.

    Дублем в составе «Авангарда» отметился Александр Филатьев, также шайбы забросили Семен Чистяков и Игорь Мартынов.

    Единственный гол у гостей на счету Николаса Петана.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
    Голы: Петан — 2 (Барабанов, Яшкин), 0:19 — 0:1. Филатьев — 1 (Рейнгардт, Кэсселз), 4:14 — 1:1. Филатьев — 2 (Коледов, Рейнгардт), 54:48 — 2:1. Чистяков — 1 (п.в., Галиев, Шарипзянов), 58:27 — 3:1. Мартынов — 1 (Злодеев, Шарипзянов), 59:42 — 4:1Вратари: Хомченко — Билялов (57:03 — 58:27)Броски: 25 (6+8+11) — 26 (10+9+7)Штраф: 2 — 0

    «Авангард» 11 сентября дома сыграет против «Амура». «Ак Барс» 14-го числа на своем льду примет «Металлург».

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