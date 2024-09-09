«Авангард» — «Ак Барс»: счет матча 4:1, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
Со счетом 4:1 победу одержали хозяева льда.
Дублем в составе «Авангарда» отметился Александр Филатьев, также шайбы забросили Семен Чистяков и Игорь Мартынов.
Единственный гол у гостей на счету Николаса Петана.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Петан — 2 (Барабанов, Яшкин), 0:19 — 0:1. Филатьев — 1 (Рейнгардт, Кэсселз), 4:14 — 1:1. Филатьев — 2 (Коледов, Рейнгардт), 54:48 — 2:1. Чистяков — 1 (п.в., Галиев, Шарипзянов), 58:27 — 3:1. Мартынов — 1 (Злодеев, Шарипзянов), 59:42 — 4:1Вратари: Хомченко — Билялов (57:03 — 58:27)Броски: 25 (6+8+11) — 26 (10+9+7)Штраф: 2 — 0
«Авангард» 11 сентября дома сыграет против «Амура». «Ак Барс» 14-го числа на своем льду примет «Металлург».