Каменский: Присутствие Знарка в «Филадельфии» поможет Мичкову быстрее адаптироваться

Со следующего сезона за «Филадельфию» будет играть российский нападающий Матвей Мичков.
«Думаю, присутствие Знарка в штабе Тортореллы поможет Мичкову быстрее адаптироваться.
Общение со специалистом такого уровня в любом случае лишним не будет. Давайте не забывать, каким опытом обладает Олег Валерьевич.
Да и возможность обменяться парой слов на русском с кем-то из наставников дорогого стоит», — приводит слова Каменского RT.
Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков и консультантом скаутов в «Филадельфии».
Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он три раза становился победителем Кубка Гагарина (два раза с московским «Динамо» и один раз со СКА). Во главе сборной России выиграл золотые медали на Олимпиаде 2018 года.