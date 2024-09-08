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    Каменский: Присутствие Знарка в «Филадельфии» поможет Мичкову быстрее адаптироваться

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что бывший главный тренер сборной России Олег Знарок будет работать в штабе «Филадельфии».

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    Со следующего сезона за «Филадельфию» будет играть российский нападающий Матвей Мичков.

    «Думаю, присутствие Знарка в штабе Тортореллы поможет Мичкову быстрее адаптироваться.

    Общение со специалистом такого уровня в любом случае лишним не будет. Давайте не забывать, каким опытом обладает Олег Валерьевич.

    Да и возможность обменяться парой слов на русском с кем-то из наставников дорогого стоит», — приводит слова Каменского RT.

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    • Знарок стал специалистом по развитию европейских игроков и консультантом скаутов в «Филадельфии».

    Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он три раза становился победителем Кубка Гагарина (два раза с московским «Динамо» и один раз со СКА). Во главе сборной России выиграл золотые медали на Олимпиаде 2018 года.

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