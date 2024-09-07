Ларионов: После второго периода не все ребята сумели прийти в себя

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 Б).

«Провели выдающийся первый период, от которого получили удовольствие. "Ак Барс" нашёл в себе силы вернуться в игру, а дальше была игра шансов и послематчевые броски. Дали сопернику глоток воздуха с восьмой минуты второго периода, стали переигрывать смены и передерживать шайбу. Появилась усталость, и от этого выключилась голова. Не хватило свежести в решениях. После второго периода не все ребята сумели прийти в себя.

О физической усталости в начале сезона неуместно говорить, совершали ментальные ошибки. Перестановки по ходу игры были направлены на то, чтобы добавить на флангах быстроты и снять часть нагрузки с центральных нападающих при игре в обороне. Оборона "Ак Барса" не самая сильная и достаточно медленная.

У Егора Виноградова было небольшое повреждение после матча с "Северсталью", но потом он сказал, что вроде готов. Но в этом возрасте мы хотим, чтобы ребята были стабильными. Игрой Владислава Фирстова мы сегодня довольны. Он принесёт свою пользу команде, в этом я не сомневаюсь», — сказал Ларионов на пресс-конференции после матча.

После этого матча «Торпедо» занимает 10-е место в таблице Запада с 1-м очком в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Автомобилиста» 9-го сентября.