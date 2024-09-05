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    Воробьев: Все решил курьезный гол

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итог матча против «Спартака» (2:4).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Довольно равная игра. Всё решил один курьёзный гол — не заблокировали, и это решило исход матча. Не сказал бы, что наша молодая команда поддалась эмоциям. Просто залетела "бабочка". Если такая шайба летит, защитник перед вратарём должен ловить её руками, зубами, чем угодно. Надо работать — новый ЦСКА должен учиться тащить такие матчи, выигрывать их», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.

    В следующем матче КХЛ «Спартак» встретится с «Сочи» 7-го сентября, а ЦСКА сыграет против «Адмиралом» 8-го числа.

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