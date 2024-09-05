Браташ: У нас цель — Кубок Гагарина

Главный тренер «Лады»рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон и заявил, что готов бороться за победу в Кубке Гагарина.

«На предсезонке вы публично объявили целью "Лады" Кубок Гагарина, следом вышло интервью генерального директора клуба Александра Чеботарёва с более скромными задачами — попасть в плей-офф. На кого ориентироваться болельщикам?

Когда говорил такую фразу, имел в виду, что все 23 участника КХЛ борются за Кубок Гагарина. Наша цель — кубок, как и у любого участника. Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше. Поэтому никакого противоречия не вижу.

У клуба слишком скромный бюджет. Вы, получается, не считаете это ключевым фактором и довольны составом?

Тренеру жаловаться на состав, думаю, моветон. Получается, ты изначально расписываешься в своей слабости. Не считаю такой подход правильным. Есть состав — с ним и работаем, и ставим себе максимальные цели. Те, кто обеспечивает финансирование "Лады", это понимают и не требуют от нас достижений, несоразмерных бюджету. Но мы сами как раз имеем полное право ставить самые высокие задачи перед собой», — сказал Браташ «Чемпионату».