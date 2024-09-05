ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон АриасТоп-10 южноамериканцев, которые уже в январе уедут в Европу
  • 14:20
    • Дюков: в конце сентября УЕФА может рассмотреть решение по возвращению России
  • 14:12
    • Сборная России по футболу может сыграть с Парагваем в 2025 году
  • 12:34
    • Защитник «Витории Гимарайнш» близок к переходу в «Спартак»
  • 12:17
    • В «Дубай Юнайтед» сообщили подробности контракта с Промесом
  • 12:08
    • Марсьяль может перейти в клуб бразильской Серии А
    Все новости спорта

    Тренер «Лады» Браташ: Разрешаю игрокам в отпуске пивко

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Лада КХЛ
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ ответил на вопрос, как его игроки проводят отпуск и разрешает ли он им употреблять спиртные напитки.

    Олег Браташ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Браташ

    «Вы вели переговоры на вечеринке по поводу 10-летнего юбилея победы с Архипом Неколенко, который сменил Магнитогорск на Тольятти? Он уже был подписан. Из "Лады" присутствовали ещё Саша Трушков, Коля Демидов. Так что совмещали приятное с полезным: было время и для профессиональных бесед о будущем сезоне. То есть для работы эту встречу тоже использовал.

    Получается, разговор со своими игроками за кружечкой пенного может оказаться полезным?Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему своё время. Делу время, потехе час», — сказал Браташ «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вьетнам имеет шансы удивить
  • Вьетнам — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Салават Юлаев» сможет выиграть принципиальный матч?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Красная фурия» вновь победит
  • Сербия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Белоруссия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие