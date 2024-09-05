Тренер «Лады» Браташ: Разрешаю игрокам в отпуске пивко

Главный тренер «Лады»ответил на вопрос, как его игроки проводят отпуск и разрешает ли он им употреблять спиртные напитки.

«Вы вели переговоры на вечеринке по поводу 10-летнего юбилея победы с Архипом Неколенко, который сменил Магнитогорск на Тольятти? Он уже был подписан. Из "Лады" присутствовали ещё Саша Трушков, Коля Демидов. Так что совмещали приятное с полезным: было время и для профессиональных бесед о будущем сезоне. То есть для работы эту встречу тоже использовал.

Получается, разговор со своими игроками за кружечкой пенного может оказаться полезным?Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему своё время. Делу время, потехе час», — сказал Браташ «Чемпионату».